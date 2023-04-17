محافظ أسوان: التجهيز والاستعداد لتنفيذ الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة

أعلن محافظ أسوان أشرف عطية التجهيز والاستعداد لتنفيذ الموجة 21 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة، سواء الزراعية أو البناء المخالف.

وقال المحافظ -في بيان اليوم الأحد- إن ذلك يأتي استمراراً للجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالمتابعة المتواصلة من هشام آمنة وزير التنمية المحلية، لاسترداد حق الدولة وفرض سيادة القانون والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولاً بأول، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المتعديين والمخالفين.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية ومسئولي جهات الولاية بسرعة الانتهاء من إعداد حصر وبيان شامل لأعداد حالات التعدي، وتصنيفها سواء كانت بسيطة أو متوسطة وغيرها، بالإضافة إلى سرعة التنسيق مع مديرية الأمن من أجل إعداد التوقيتات والجدول الزمني للتعامل وتنفيذ قرارات الإزالة الخاصة بهذه التعديات، وذلك ضمن الموجة 21 التي تبدأ من يوم 29 أبريل الحالي وحتى 14 يوليو القادم.

وفي السياق ذاته، أوضحت المهندسة فاطمة إبراهيم السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، أنه تم عقد اجتماع في هذا الصدد بناء على توجيهات محافظ أسوان، تم خلاله بحث ومناقشة تعزير آليات وأساليب التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية من أجل التأكيد على جاهزية الأجهزة والإمكانيات المتاحة، مع توفير وحشد أكبر عدد ممكن من المعدات المستخدمة لإزالة التعديات، بالإضافة إلى تذليل العقبات والمشكلات التي قد تواجه تنفيذ قرارات الإزالة.

وأشارت السكرتير العام إلى أنه بناءً على توجيهات وقرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، سيتم تنفيذ فعاليات الموجة 21 على ثلاث مراحل، حيث تبدأ المرحلة الأولى في الفترة من يوم 29 أبريل الحالي وحتى يوم 19 مايو القادم، وتستهدف إزالة حالات التعدي البسيطة والتعدي في المهد، بينما ستبدأ المرحلة الثانية في الفترة من 27 مايو القادم وحتى 16 يونيو القادم، وتستهدف إزالة حالات التعدي المتوسطة، فيما ستبدأ المرحلة الثالثة في الفترة من 24 يونيو القادم وحتى 14 يوليو القادم، وتستهدف إزالة باقي الحالات.