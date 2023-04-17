 أستراليا: لا يجب أن تهيمن أي قوة واحدة على المحيطين الهندي والهادئ - بوابة الشروق
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أستراليا: لا يجب أن تهيمن أي قوة واحدة على المحيطين الهندي والهادئ

د ب أ
نشر في: الإثنين 17 أبريل 2023 - 10:49 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 أبريل 2023 - 10:49 ص

 

قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونج، إن دول المحيطين الهندي والهادئ تعارض أن تقوم "قوة عظمى واحدة بإملاء مستقبلها عليها"، وذلك بينما تواجه المنطقة صراعا محتدما على فرض النفوذ بين الولايات المتحدة والصين، بحسب ما نقلته وكالة "بلومبرج" للأنباء.

وحذرت وونج في خطاب هام أمام "نادي الصحافة الوطني" اليوم الاثنين، من أن المنافسة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين يجب أن تدار "بمسئولية"، وألا تتعلق فقط بمن يكون "الزعيم" في المحيطين الهندي والهادئ.

وأضافت وونج في كانبرا: "يتضح لي من خلال رحلاتي في أنحاء المنطقة، أن الدول لا ترغب في العيش بمنطقة مغلقة وهرمية، حيث تملي القواعد من جانب قوة كبرى واحدة، بحيث تتناسب مع مصالحها الخاصة".

ودافعت وزيرة الخارجية عن حق أستراليا في بناء قدراتها العسكرية، بما في ذلك اتفاقية "أوكوس" "التي أبرمتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مع أستراليا والمملكة المتحدة؛ من أجل الإنتاج المشترك لغواصات نووية جديدة" والتي ستشهد طرح أسطول من الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية بحلول ثلاثينيات القرن الحالي.

ومن جانبها، حذرت الصين من أن الخطوة قد تؤدي إلى سباق تسلح إقليمي.


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