لافروف: روسيا ترغب في إنهاء النزاع الأوكراني في أقرب وقت ممكن

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، إن روسيا تريد أن ترى انتهاء الصراع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن.

وأضاف الدبلوماسي الروسي، في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع نظيره البرازيلي ماورو فييرا: "من الواضح أننا مهتمون برؤية انتهاء الصراع الأوكراني في أسرع وقت ممكن"، وفقا لوكالة "تاس" الروسية.

كما أعرب لافروف عن امتنانه للبرازيليين لفهمهم الممتاز لسبب بدء الصراع في أوكرانيا وكذلك استعدادهم للمساهمة في إيجاد طريقة لتسويته.

وقال "تحدثنا اليوم (مع نظيرنا البرازيلي) في سياق مراعاة أن مثل هذه المشاكل يجب أن تحل ليس فقط في الوقت الحاضر، ولكن على أساس الاتفاقات طويلة الأجل، التي ستستند في المقام الأول إلى مبدأ التعددية ومراعاة المصالح الأمنية لجميع الدول دون استثناء، وهذا هو مبدأ عدم تجزئة الأمن".

وأكد لافروف أن موسكو قدمت مرارًا وتكرارًا تفسيرات متعمقة حول ما يحدث في أوكرانيا والأهداف التي تسعى روسيا لتحقيقها هناك.

وقال "في المقام الأول نعمل على ضمان عدم وجود تهديدات للأمن العسكري للاتحاد الروسي على أراضي أوكرانيا. هذه هي الخطط التي كان الغرب يضعها موضع التنفيذ لسنوات عديدة. والهدف الثاني، بالطبع، هو حماية الأرواح والحقوق المشروعة للسكان الناطقين بالروسية في شرق وجنوب أوكرانيا، وهي حقوق تم انتهاكها لسنوات عديدة".