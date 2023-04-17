 أوكرانيا: غرق 916 أسرة و225 منزلا بسبب الفيضانات - بوابة الشروق
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أوكرانيا: غرق 916 أسرة و225 منزلا بسبب الفيضانات

أ ش أ
نشر في: الإثنين 17 أبريل 2023 - 9:51 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 أبريل 2023 - 9:51 ص

أعلنت خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية أن إجمالي 916 أسرة و225 منزلا، بما في ذلك 187 كوخا، غمروا بمياه الفيضانات حتى الساعة الـ 9 من صباح اليوم الاثنين بالتوقيت المحلي.

وذكرت الخدمة - في بيان صحفي، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - "أن مياه الفيضانات غمرت 10 آلاف و747 هيكتارا من الأراضي الزراعية في مناطق فولين وريفنا وتشيركاسي، وتوقفت خدمات النقل عبر 30 مدينة؛ 29 في منطقة تشيرنيهيف وواحدة في منطقة كييف.

وأضاف البيان "أن رجال الإنقاذ قدموا، لتلبية احتياجات السكان المتضررين ومنحوهم 24.1 طن من مياه الشرب و260 كيلوجراما من المنتجات الغذائية.

وتم نقل إجمالي 1344 شخصا عبر حواجز المياه وتم إجلاء 22 شخصا، كما ضخت السلطات المحلية 10570 مترا مكعبا من المياه لـ 79 أسرة".


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