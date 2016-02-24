تأجيلات في نقل الإمدادات إلى جبل إيفرست وسط أعداد مرتفعة من السياح

موسم التسلق الرئيسي لجبل إيفرست على وشك أن يبدأ، ولكن تشهد عمليات نقل إمدادات المتسلقين تأجيلات وسط تزايد أعداد السياح.

ولا تنقل المروحيات حاليا سوى القطع الكبيرة من المعدات –مثل الخيام الكبيرة والطاولات- إلى مخيم قاعدة أعلى جبل في العالم بناء على تعليمات الحكومة المحلية.

وقال نائب عمدة بلدية كومبو باسانج لامو، تاشي لامو شيربا، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قبل انطلاق موسم التسلق في أبريل، إن الحمالين المحليين أو الحيوانات سيحملون المعدات الطبية، والغذاء والحبال والغاز المخصص للطهي، على سبيل المثال.

وتقليديا تُستخدم حيوانات الياك والأبقارالمدربة على حمل الأحمال، لهذا الغرض.

غير أنه وفقا لأمين عام رابطة التسلق النيبالية، موهان لامسال، لا يوجد ما يكفي من الأشخاص والحيوانات الذين يمكنهم حمل القطع الصغيرة إلى أعلى سريعا، ويرجع ذلك في جزء منه إلى أن الكثير المتنزهين سيرا على الأقدام من الخارج يستعينون بهم حاليا.

وقال إن منظمي الرحلات اعتمدوا في السنوات الأخيرة بشكل متزايد على النقل بالمروحيات حيث إنها أسرع ولكنها أغلى.

وتأمل شركات السياحة في التوصل إلى حل قريبا. ويستمر موسم تسلق جبل إيفرست من نحو نهاية الشهر الحالي أبريل إلى بداية يونيو.

ووفقا للمتسلق والمدون الأمريكي آلان أرنيت، يدفع متسلقو جبل إيفرست الأجانب نحو 40 ألف دولار للرحلة الاستكشافية. ونحو عشرة آلاف دولار من هذا المبلغ للحصول على تصريح التسلق من وزارة السياحة.