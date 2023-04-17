الأهلي: لم يتم إخطارنا بأي عقوبات ضد كهربا والنادي لن يتخلى عن اللاعب

أكد محمد عثمان، محامي النادي الأهلي، أنه لا يعلم مصدر خبر توقيع عقوبات على كهربا، أو النادي الأهلي، مشيرا إلى أنه لم يتم إخطار الأهلي بأي عقوبات.

وقال محمد عثمان، عبر فضائية "الحدث اليوم" ، أن هذا القرار الذي تم تسريبه هو أول قرار تصدره لجنة الانضباط باتحاد الكرة، وليس هناك ما يمنع أن اللجنة تصدر القرار وتنشره بأي صورة.

وتابع محامي النادي الأهلي، أنه بدون اخطار لا يوجد أي قرار طالما لم يتم إبلاغ النادي الأهلي أو اللاعب.

وأشار محمد عثمان إلى أنه في كل الأحوال النادي الأهلي لن يتخلى عن كهربا، ومجلس الإدارة في القريب العاجل سيتمكن من حل أزمة اللاعب.