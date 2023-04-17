عفاف شعيب تقيم الإفطار السنوي للأيتام بحضور مي كساب

أقامت النجمة عفاف شعيب حفل الإفطار السنوي للأطفال الأيتام والمعاقين وذو الهمم بمناسبة شهر رمضان المبارك داخل إحدى نوادي القاهرة الجديدة.

وحرص على حضور الحفل نخبة كبيرة من نجوم الفن والإعلام والشخصيات العامة من بينهم الفنانة مي كساب ووزير التنمية المحلية الأسبق اللواء طارق المهدي واللواء أسامة المليجي، والمستشار سعيد غانم، والدكتور مجدي شعيب شقيق النجمة عفاف شعيب وحرمه وغيرهم الكثير ونخبة من الصحفين والإعلاميين.

وفي نهايةً الحفل قامت عفاف شعيب بتوزيع الهدايا على الأطفال وأخذت الصور التذكارية معهم فى أجواء دافئة ممتعة مليئة بالبهجة والسعادة.