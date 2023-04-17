تامر حبيب نافيا خلافه مع منى زكي بسبب يسرا: أول مرة أسمع الكلام ده

نفى السيناريست تامر حبيب، ما تردّد عن خلاف جمعه مع الفنانة منى زكي أثناء كتابته مسلسل شربات لوز للفنانة يسرا، قائلا: «والنعمة الشريفة أول مرة أسمع الكلام ده في حياتي».

وخلال مقابلة مع برنامج «حبر سري» الذي تُقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، عبر شاشة «القاهرة والناس»، وعُرضت مساء الأحد، أبدى حبيب استغرابه مما أثير عن مشادة كبيرة جمعت بينهما لأن المسلسل كان مخصصا لها لكن تم منحه للفنانة يسرا.

وأضاف متسائلا: «هل منى زكي بحجم موهبتها وذكائها ممكن تحط نفسها في مجال مقارنة مع يسرا.. محصلش».

وتابع: «بيقولوا مفيش دخان من غير نار.. لكن اللي بنتكلم فيه ده ولا دخان ولا نار ولا بنزين ولا أي حاجة».

