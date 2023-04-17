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مدققو حسابات الاتحاد الأوروبي يدعون إلى تطبيق قواعد جديدة لنقل الحيوانات

بروكسل - د ب أ
نشر في: الإثنين 17 أبريل 2023 - 7:27 م | آخر تحديث: الإثنين 17 أبريل 2023 - 7:27 م
دعت محكمة المدققين الأوروبية، اليوم الاثنين، إلى تطبيق قواعد جديدة لنقل الحيوانات عبر التكتل لتحسين رفاهية الماشية.

وكشف تقرير صادر عن المحكمة أنه غالبا ما يتم تربية الحيوانات وتسمينها وذبحها في دول الاتحاد الأوروبي المختلفة، مما يسمح لمنتجي اللحوم بالاستفادة من فروق التكلفة الإقليمية. 

وقالت إيفا ليندستروم، عضو المحكمة المسئولة عن التقرير، إن نقل الحيوانات الحية لمسافات طويلة يمكن أن يكون له عواقب وخيمة على رفاهيتها.

وقال بيان صحفي إن الماشية قد تعاني من الإجهاد والجوع والعطش والشعور بالحرارة ونقص المساحة والراحة. 

ويدعو التقرير إلى إدخال نظام لتوسيم الحيوان من شأنه أن يسمح للمستهلكين باختيار لحوم أكثر استدامة ويجبر المنتجين في نهاية الأمر على تحسين ممارسات الصناعة.

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