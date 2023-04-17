فيديو| زينة: محمد سامي طلب مني إجراء عملية تجميل لأنفي أثناء تصوير مسلسل جعفر العمدة

قالت الفنانة زينة، إنها لم تكن راضية عن دورها بمسلسل «كله بالحب»، لافتة إلى أنها شاركت فيه؛ بسبب حاجتها للنقود.



وأضافت خلال لقاء لبرنامج «حبر سري»، الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء الاثنين، أنها شاركت في العديد من الأعمال بسبب حاجتها للأموال، رافضة الإفصاح عن أسماء تلك الأفلام.



ولفتت إلى أنها شاركت في فيلم «هز وسط البلد» بدون مقابل؛ مجاملة لمنتجته الفنانة إلهام شاهين، معقبة: «مكنتش موافقة وقلت لها بلاش، لكن هي كانت مصممة وعشان متفتكرش إني بتهرب اشتغلته معاها من غير فلوس».









ونفت إجراءها لعمليات تجميل؛ بسبب خوفها، مصرحة بأنها فكرت في السابق في إجراء عملية تجميل لأنفها لكنها تراجعت عن الأمر.



وأشارت إلى أن المخرج محمد سامي، طلب منها إجراء عملية تجميل لأنفها أثناء تصوير مسلسل «جعفر العمدة»، مضيفة: «طول الوقت في التصوير بيقول لي: اعملي مناخيرك، قلت له لا يا عم الكاريزما هتروح، قال لي لا اعمليها على ضمانتي».



وذكرت أنها لا تفضل إجراء عمليات التجميل طالما تتمتع بنعمة الصحة، منوهة بأن البعض يتعرض لمضاعفات خطيرة أو الوفاة بعد إجرائها.



وأكملت: «إحنا شفنا ناس كتير ماتت بعد عمليات التجميل وناس كتير اتأذت، ليه أدخل برجلي وأدفع فلوس وممكن ماقومش تاني وأنا عندي ولاد، مقدرش أعمل كده، الحمد لله أنا راضية بكل حاجة فيا».





