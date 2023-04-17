الحكومة اليابانية تنفي وجود خلل أمني وراء حادث الهجوم على كيشيدا



نفت الحكومة اليابانية، اليوم الاثنين، وجود أي خلل أمني، وذلك في أعقاب إلقاء عبوة ناسفة بالقرب من رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال إحدى الفعاليات الانتخابية في عطلة نهاية الأسبوع.

وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، في مؤتمر صحفي، إنه كان قد "تم اتخاذ الاجراءات الضرورية بما في ذلك استعدادات الشرطة المحلية"، بحسب وكالة أنباء "جيجي برس" اليابانية.

وتم اعتقال رجل يبلغ من العمر 24 عاما بعد أن ألقى عبوة ناسفة باتجاه كيشيدا قبل أن يلقي خطابا خلال إحدى الفعاليات الانتخابية في مدينة واكاياما غرب اليابان أول امس السبت.

وتم إجلاء كيشيدا دون أن يتعرض لأذى واستأنف حملته بعد وقت قصير من الحادث.

وقال ماتسونو إن رئيس الوزراء نفذ فعاليات الحملة كما كان مقررا بعد "تشديد الإجراءات الأمنية لحماية كبار الشخصيات".

وقال ماتسونو إن "مثل هذا العمل العنيف غير مقبول إطلاقا، ولا ينبغي عرقلة الحملات التي تعتبر مهمة للديمقراطية في بلادنا".