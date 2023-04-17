تقرير: الاتحاد الأوروبي يستهدف تعزيز أدوات التعامل مع الأزمات المصرفية

ذكرت صحيفة ألباييس الإسبانية أن المفوضية الأوروبية تجهز حاليا إصلاحات لآلية إدارة الأزمات المصرفية في أعقاب الأحداث التي شهدها القطاع المصرفي في العالم، سواء بتعثر بنك كريدي سويس جروب السويسري، أو انهيار عدة بنوك إقليمية أمريكية ومنها سيليكون فالي بنك وسيجنتشر بنك.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين، إلى أن هذه الإصلاحات تستهدف تحسين أساليب التدخل في حالة انهيار أي بنك وتجنب عمليات السحب واسع النطاق للودائع في حال تعرض البنك لأزمة.

ونقلت الباييس عن مصادر مطلعة القول، إن إصلاح الآلية يستهدف توفير خطوط ائتمان من الاتحاد الأوروبي لتوفير السيولة النقدية للبنوك المتعثرة قبل انهيارها، على أن يتم توفير ضمانات هذه الخطوط إما من ميزانية الدولة الموجود فيها البنك أو من ميزانية الاتحاد الأوروبي.