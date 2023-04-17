دعوة أممية لوقف فوري للأعمال العدائية في السودان

دعا الأمين العام للأمم المتّحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، إلى "وقف فوري للأعمال العدائية، وإعادة إرساء الهدوء، والانخراط في حوار لحلّ الأزمة" في السودان، حيث تدور منذ السبت معارك ضارية بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وقال جوتيريش: "أدين بشدّة اندلاع المعارك الدائرة في السودان"، محذّراً من أن أي تصعيد إضافي للنزاع بين الجيش والقوات شبه العسكرية قد يكون مدمّراً للبلاد والمنطقة.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الخارجية السودانية أن الوضع الراهن "شأن داخلي"، مضيفةً أن السودانيين سيتوصلون إلى التسوية بأنفسهم.

وأصدرت الخارجية السودانية اليوم الاثنين، بياناً أكدت فيه أن الأحداث التي بدأت السبت «نتجت عن تمرد قوات الدعم السريع على القوات المسلحة السودانية في عدد من المواقع بالعاصمة وبعض المدن الأخرى إثر الهجوم الذي بدأته قوات الدعم السريع على مقر سكن رئيس مجلس السيادة الانتقالي ببيت الضيافة المجاور للقيادة العامة للقوات المسلحة«.

وأوضحت أن هذا الهجوم وقع في ذات يوم الاجتماع المقرر بين رئيس مجلس السيادة القائد العام وقائد قوات الدعم السريع، الأمر الذي يدل على سوء النية من طرف الدعم السريع.