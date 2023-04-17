زوجة المستشار الألماني تستقيل من منصبها الوزاري في ولاية براندنبورج

استقالت بريتا إرنست، زوجة المستشار الألماني أولاف شولتس، من منصبها كوزيرة تعليم محلية في ولاية براندنبورج الألمانية، حسبما أعلنت متحدثة باسم حكومة الولاية اليوم الاثنين، دون إبداء الأسباب.