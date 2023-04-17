 زوجة المستشار الألماني تستقيل من منصبها الوزاري في ولاية براندنبورج - بوابة الشروق
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زوجة المستشار الألماني تستقيل من منصبها الوزاري في ولاية براندنبورج

د ب أ
نشر في: الإثنين 17 أبريل 2023 - 4:12 م | آخر تحديث: الإثنين 17 أبريل 2023 - 4:12 م

استقالت بريتا إرنست، زوجة المستشار الألماني أولاف شولتس، من منصبها كوزيرة تعليم محلية في ولاية براندنبورج الألمانية، حسبما أعلنت متحدثة باسم حكومة الولاية اليوم الاثنين، دون إبداء الأسباب.


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