زوجة المستشار الألماني تستقيل من منصبها الوزاري في ولاية براندنبورج

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استقالت بريتا إرنست، زوجة المستشار الألماني أولاف شولتس، من منصبها كوزيرة تعليم محلية في ولاية براندنبورج الألمانية، حسبما أعلنت متحدثة باسم حكومة الولاية اليوم الاثنين، دون إبداء الأسباب.