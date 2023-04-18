سجن رجل لإدانته بالاعتداء الجنسي على زميلته في برنامج تليفزيوني إسباني

صدر حكم بالسجن لمدة 15 شهرا بحق مشارك في مسلسل تليفزيون الواقع الإسباني "الأخ الكبر" لإدانته بالاعتداء الجنسي على منافسة في البرنامج.

كما قضت محكمة مدريد بعدم اقتراب الرجل المدان من الضحية أو الاتصال بها لمدة أربع سنوات.

وأمرت المحكمة أيضا بأن يدفع المتهم تعويضا قدره 6 آلاف يورو (550ر6 دولارا).

كان النائب العام طالب بتوقع عقوبة السجن لمدة عامين ونصف العام، لكن في الأغلب يصدر القضاة الإسبان عقوبات بالسجن مع وقف التنفيذ في حال كان المتهم ليس لديه سجل جنائي، ولا يزال من المنتظر إصدار قرار بشأن هذه القضية.

ودار نقاش واسع حول الجريمة في إسبانيا طيلة عدة سنوات، وذلك منذ 2017، عندما حدثت الواقعة في سرير بالاستوديو الذي حولته شركة الانتاج بتليفزيون الواقع زيبلين تي في إلى منزل قبل تشغيل الكاميرات.

ولم يتم مطلقا بث مقطع الفيديو، لكن شركة الانتاج أظهرت المرأة والفيلم بعد ذلك وعندها قدمت المرأة شكوى. وكان كلاهما يبلغ آنذاك 24 عاما.