سبيس إكس تلغي تجربة إطلاق أقوى صاروخ في العالم

ذكرت شركة "سبيس إكس" التي يمتلكها إيلون ماسك، أنه جرى إرجاء تجربة إطلاق كانت مقررة اليوم الاثنين لأقوى صاروخ في العالم بسبب مسائل فنية.

وكتب ماسك تغريدة في الساعة 1311 بتوقيت جرينتش قال فيها إن "صمام ضغط" بالصاروخ "يبدو أنه تجمد". وبعد ذلك بدقائق كتبت سبيس إكس تغريدة بأن الشركة "أوقفت محاولة تجربة الإطلاق اليوم".

وأضافت الشركة أن "فريق سبيس إكس يعمل الآن نحو فرصة تالية متاحة".

وأضاف ماسك "لقد تعلمنا الكثير اليوم، الآن تم إفراغ جهاز الدفع، وسنعاود المحاولة خلال بضعة أيام...".

كان من المتوقع أن تستغرق رحلة الصاروخ، الذي كان من المقرر إطلاقه من موقع في تكساس، نحو 90 دقيقة.

ويعد الصاروخ الثقيل للغاية، وهو من صنع سبيس إكس، أقوى صاروخ في العالم يتم تصنيعه على الإطلاق، ويهدف في نهاية المطاف إلى حمل مركبة الفضاء "سبيس كرافت" إلى القمر والمريخ.