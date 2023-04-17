قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن ليلة القدر توافق إحدى ليالي العشر الأواخر من رمضان، أو ليالي الوتر من العشر الأواخر، أو ليلة السابع والعشرين من الشهر المبارك.

وأضاف خلال لقاء لبرنامج «كل يوم فتوى»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن «سيدنا عبدالله بن عباس – رضي الله عنهما - رجح أن تكون ليلة القدر ليلة السابع والعشرين من رمضان، وعليه عمل المسلمين منذ القديم وحتى الآن».

وأكمل: «علينا أن نجتهد في الأيام الباقية المتبقية، والراجح الذي عليه الناس واستنباطًا من الأدلة أن ليلة القدر توافق ليلة الـ27».

وأوضح المفتي، أن العلماء ينظرون في الأدلة الشرعية من سنة رسول الله؛ لتحديد ليلة القدر، قائلًا إنهم يعتمدون على مجموعة من المرجحات بينها دلالة الألفاظ، ومسلك النبي محمد.

وروى أن «النبي كان يريد أن يخرج إلى الناس ويخبرهم عن موعد ليلة القدر على وجه التحديد، لكنه سمع رجلان يختصمان ويتجادلان في أمر من الأمور؛ ما أنسى النبي موعد تلك الليلة التي يخبر بها الناس».

وشدد على أهمية الاجتهاد والتماس ليلة القدر، عملًا بالحديث النبوي: التمسوا وتحروا ليلة القدر، مضيفًا: «التحري يأتي من التفعل، بمعنى أن الأمر فيه جهد ومشقة إلى بذل العناية بتلك الليلة المباركة حتى ننال قدرها وشرفها».

ولفت إلى أن البعض يمكن أن يستأنس بآيات وحروف سورة «القدر» في ترجيح موعدها، مستطردًا: «البعض عد كلمات سورة القدر، فوجد أن كلمة (هي) رقم 27، الأمر ليس يقينيًا أو غلبة الظن، لكنها تريح الأنفس وعلينا نجتهد في عبادة الله في تلك الليلة المباركة».

وأشار إلى أهمية عدم الانشغال بالظواهر الطبيعية والفلكية التي تؤشر لليلة القدر، بقدر الانشغال بالعبادات، منوهًا أن تلك الظواهر في محل الارتياب والشك وليس محل اليقين وغلبة الظن.

واستطرد: «بعض الدول في أوروبا لا تظهر فيها الشمس، وبعض الدول الأخرى تشهد هطول الأمطار باستمرار، فلا ينبغي لنا أن ننشغل بأمر الظواهر بقدر انشغالنا بالليلة ذاتها، فحتى لو رأيتها ولم أقدم شيئًا في تلك الليلة، ماذا سيفديني رؤية الظواهر؟».

واختتم: «رؤية الظواهر إن حدثت ووجدت فإنها تفيد وتدل من عبد ربه وقدم طاعات فيحمد ربه على ما قدم، هذا لو كانت الظواهر في محل اليقين، ولست مطمئنًا كثيرًا إلا بانشغال المسلم بعبادة ربه وترك تلك الأمور».