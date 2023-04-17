قالت النجمة شيرين رضا، إنها من الشخصيات التي تخفي أحاسيسها خلف الصمت، وأحيانا تشك في آرائها، لذلك تعمل على تجديد أفكارها باستمرار، مضيفة: "بخبي كل أحاسيسي وراء الصمت، ولازم أجدد أفكاري والحاجات اللي بصدق فيها لأن الدنيا بتتغير".



واضافت شيرين رضا، خلال حوارها ببرنامج "انا والقناع"، مع الإعلامية منى عبد الوهاب، على قناة الحياة، "مفيش مجتمع كامل.. وجزء ما تجاربنا إننا بتغلط.. ولو مغلطناش مش هنعرف الصح فين، وارتدت قناع السعادة عقب ازدهار نجوميتي، وأرتدي قناع الصمت في الكثير من المواقف، وبخبي مشاعري وأحاسيسي وراء الصمت ومش بحب أظهرها للناس".



ولفتت إلى أنها تعرضت للصدمة من أقرب أصدقائها، قائلة "بعدت عن أقرب أصدقائي علشان تصرفها.. ومشيت من غير ما أعاتب"، موضحة أنها تريد ارتداء قناع الجمهور، قائلة "أحب أشوف جمهوري شايفني إزاي وأنا في المجال دا علشان الجمهور".