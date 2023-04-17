حلّ الإعلامي محمد الغيطي، ضيفا على الفنان رامز جلال، خلال برنامجه «رامز نيفر إند» على قناة «mbc مصر»، وذلك خلال الحلقة التي عُرضت مساء اليوم الاثنين.

وقدم جلال ضيفه، قائلًا: «لا تطلقن على نفسك ألقابا وأنت لست مؤهلا، فتجيب لنفسك التهزيق وتسمع إهانة وبهدلة، ولا ترمين الناس بطوبة وأنت بالعاهات محملًا، ولا تصفن نفسك عبقريا وأنت بالفتي مبتلى»، بحسب تعبيره.

وأضاف: «بيت الشعر ينطبق حرفيا على الجهبذ اللي هيجي لنا، عايش في بالونة لوحده، ومقتنع إنه ترعة مفهومية وهو في الحقيقة نملية، شايف إنه مذيع جامد وبرامجه متشافة، رغم إن كل ده في الكنافة».

وأكمل: «كل ده في قلبنا وقلنا نسيبه ياكل عيش ويسترزق، لكن لما الحكاية توصل إنه يحطم الأيقونات ويلعب في الثوابت كان لازم يقف عند حده».

واستطرد: «البيه كتب مسلسل نجيب الريحاني، خلى الراجل يتقلب في تربته، الناس شدت شعرها والنقاد جالهم جلطة، يا راجل الأستاذ محمد فاضل بسببك بيفكر يعتزل ويفتح مكتب محاماة».

وبرنامج رامز جلال يعرض كل سنة خلال شهر رمضان، بفكرة مختلفة عما سبق، ويتبع فئة برامج المقالب، ويستضيف عددا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والإعلام.

وبدأ رامز جلال تقديم برنامج المقالب عام 2011، وقدّم رامز تحت الأرض، ورامز بيلعب بالنار، رامز قلب الأسد، رامز قرش البحر، رامز توت عنخ آمون، رامز ثعلب الصحراء، رامز واكل الجو، رامز تحت الصفر، رامز مجنون رسمي، ورامز عقله طار.