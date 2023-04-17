محكمة موسكو: الحكم على المعارض كارا مورزا حضره 40 دبلوماسيا من 24 دولة

ذكرت محكمة مدينة موسكو، اليوم الاثنين، أن الحكم على المعارض مزدوج الجنسية فلاديمير كارا مورزا حضره 40 دبلوماسيا من 24 دولة.

وأوضحت محكمة مدينة موسكو - لوكالة أنباء (تاس) الروسية - "حضر الجلسة 40 دبلوماسيا من 24 دولة من إسبانيا والولايات المتحدة وهولندا ونيوزيلندا وكندا والنمسا وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة والسويد وليتوانيا وفنلندا ولوكسمبورج وأستراليا وبولندا وجمهورية التشيك وإستونيا والدنمارك وأيرلندا ولاتفيا ورومانيا وبلجيكا وإيطاليا وسويسرا".

وكانت محكمة مدينة موسكو قد حكمت، في وقت سابق اليوم الاثنين، على كارا مورزا بالسجن 25 عاما في سجن شديد الحراسة وغرامة قدرها 400 ألف روبل، أي ما يعادل 4880 دولارًا، ومنعته من ممارسة الصحافة لمدة سبع سنوات.. ووفقًا لقرار المحكمة فقد أدين بارتكاب جرائم منصوص عليها في الجزء 2 من المادة 207.3 من القانون الجنائي الروسي، وهي النشر العام لمعلومات خاطئة عن علم حول استخدام القوات المسلحة الروسية وتنفيذ أنشطة منظمة أجنبية أو دولية تم تحديد نشاطها على أنه غير مرغوب فيه في أراضي الاتحاد الروسي والخيانة العظمى.