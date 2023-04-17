يعتقد البعض أن النجاح الكبير الذي حققته الفنانة منى زكي هذا الموسم، هو نتيجة طبيعية لممثلة ذاقت طعم النجاح والنجومية مبكرًا، منذ اقتحامها عالم التمثيل قبل أكثر من 30 عاما، كانت لها مشاركات هامة في الدراما التليفزيونية في بدايتها كممثلة صاعدة.

وتعاملت منى زكي مع كبار صناع الدراما التليفزيونية، تأليفا وإخراجا وتمثيلا، كما أنها واحدة من أشهر أبناء جيل السينما الشبابية، الذين أطاحوا بالكبار في نهاية تسعينات القرن الماضي، وتسيدوا المشهد لسنوات طويلة.

لكن الحقيقة أن منى زكي وصلت لهذه المرحلة، بعد أن مرت بمحطات تعب وفشل ويأس وصلت حد الاكتئاب، الذي كاد أن يحرمنا من ممثلة كبيرة مثلها، لولا أنها صاحبة إرادة قوية، جعلتها لا تطيل الوقوف عند هذه المحطات.

فقد شهد عام 2006 حالة انكسار لفنانة ما زالت في بداية مشوارها الفني، حينما أُسند لها أول بطولة مطلقة لها على الشاشة الصغيرة، في اختبار صعب، ولجان تحكيم لا ترحم.

ففي هذا العام خرجت منى زكي للجمهور وهي ترتدي شخصية الفنانة الراحلة سعاد حسني، في عمل يحكي قصة حياتها، يحمل اسم "السندريلا"، ورغم أنه يقف وراءه مخرجًا كبيرا هو سمير سيف، لكن المسلسل حقق فشلا ذريعا، ونالت منه سهام النقد، وتعرضت بطلة العمل لهجوم ضاري، وصلت لحد أن وصفها الناقد طارق الشناوي بأنها ممثلة تفتقد الوهج الداخلي والخارجي التي تمتعت به سعاد حسني.

واتهمتها جانجاه شقيقة السندريلا بأنها أساءت لنفسها قبل أن تسيئ لشقيقتها الراحلة.

ومن حسن حظ منى زكي، أنه لم يظهر في هذا الوقت اختراع "السوشيال ميديا" وإلا كانت "الضربة القاضية" لها.

المقربون من منى زكي أكدوا إصابتها بحالة اكتئاب شديدة، جعلتها حبيسة منزلها، رافضة الظهور في أي مناسبة، وغابت عن وسائل الإعلام، كما ابتعدت عن الدراما التليفزيونية لقرابة 7 أعوام، قررت بعدها تخطي هذا الفشل، واعتبارها تجربة مريرة وانتهت.

وخرجت للجمهور في موسم رمضان عام 2013 بشخصية مختلفة تماما عنها بمسلسل "آسيا"، حيث فوجئ محبيها بها وهي تلعب دور راقصة بأحد الكازينوهات الليلية، بـ"لوك" مختلف تماما عنها، حيث يحكي المسلسل قصة فتاة تعمل في الرسم والفنون التشكيلية، تعاني في حياتها من زوجها الطبيب، تتعرض لصدمة نفسية نتيجة لوفاة ابنها الصغير أمام عينيها غرقا وفشلها في انقاذه، فتفقد الذاكرة هروبا من هذا الحدث الأليم وتدخل في حياة أخرى مع أناس آخرين.

لكن للأسف لم يحقق المسلسل النجاح المرجو منه أيضا، واتهمه البعض بالملل والرتابة، وواجه انتقادات لاذعة، لتغيب مني زكي عن الشاشة الصغيرة بضعة أعوام قليلة، لتعود في عمل قوي، وضمن بطولة جماعية من خلال مسلسل "أفراح القبة" إنتاج 2016، وهو مأخوذ عن رواية الأديب العالمي الراحل نجيب الريحاني، وإخراج المبدع محمد ياسين، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا على المستوى النقدى، ونال إشادة الصفوة من الجمهور، خاصة أن المسلسل من الأعمال القوية التي تتطلب تركيزا أثناء مشاهدتها، ويتميز بتركيبة فريدة ومختلفة عن السائد.

ورغم أن نجاح المسلسل لا يمكن إسناد الفضل فيه لمنى زكي وحدها، حيث أنها كانت واحدة من عناصر نجاحه الكثيرة، لكن يمكن التعامل معه باعتباره شاهدا على مرحلة جديدة في مشوار منى زكي مع الدراما التليفزيونية، فأخيرا ومنذ عام 2006، أي بعد 10 أعوم، امتدحتها الأقلام وأشاد النقاد بقدراتها التمثيلية وبتألقها في أداء شخصية تحية.

لكن يبدو أن النجاح الذي حققته منى زكي في "أفراح القبة" لم يكن كافيا بالنسبة لها لتعود مطمئنة مع البطولة المطلقة من جديد، حيث استغرق قرار عودتها حوالي 4 أعوام، حيث عادت لتتصدر المشهد من جديد في مسلسل "لعبة نيوتن" مع المخرج تامر محسن، الذي عرض بموسم رمضان 2021، وأحدثت الحلقة الأولى منه تفاعلا جماهيريا كبيرا، وابدعت منى زكي في أداءها، وكشرت عن أنيابها التمثيلية بكل قوة وجرأة.

وحقق مسلسل "لعبة نيوتن" نجاحا على المستوى النقدي والجماهيري، ولا شك أنه مهد لمنى زكي خطوتها القادمة، التي لم تستغرق وقتا طويلا، حيث غابت موسم رمضان الماضي، لتعود هذا الموسم بمسلسل من 15 حلقة، وهو "تحت الوصاية"، والذي تتعاون فيه مع المخرج محمد شاكر خضير، ورغم عرضه في النصف الثاني من شهر رمضان إلا أنه نجح في تصدر المشهد هذا العام، وأصبح حديث مواقع التواصل الاجتماعي، والكل يشيد به وببطلته.

وأصبح "تحت الوصاية" من وجهة نظر الناقد طارق الشناوي "الحصان الأسود"، الذي سيتقدم كل الصفوف في السباق الرمضاني هذا الموسم، وبعد أن كان الشناوي يرى منى زكي ممثلة بلا وهج داخلي وخارجي في "السندريلا" قبل 17 عاما، تغزل في أداءها هذا الموسم، وقال إنها تعيش في "تحت الوصاية" حالة نشوة و"صهللة" إبداعية، عندما تعثر على الدور تتوهج بداخلها كل الأسلحة.