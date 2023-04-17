الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والإيقاد يدعون طرفي الصراع في السودان إلى وقفة إنسانية

أكدت الآلية الثلاثية المكونة من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (الإيقاد) والأمم المتحدة، اليوم الاثنين، على أهمية تحقيق وقفة إنسانية، الأمر الذي لم يتم الالتزام به بالكامل بالأمس.

ودعت الىلية الثلاثية في بيان لها عبر موقعها الرسمي، قيادة كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى الالتزام بالوقفة الإنسانية اليوم، وضمان أن يتم إبلاغ هذا القرار بشكل جيد عبر صفوف الطرفين.

وجاء في البيات "من شأن الوقفة الإنسانية أن توفر فرصة للسماح للمدنيين المحاصرين في مناطق النزاع للحصول على المساعدة والإمدادات الحيوية، أو تلقي المساعدة الطبية أو مغادرة أماكنهم بأمان".

واندلعت اشتباكات صباح السبت 15 أبريل، في الخرطوم، بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو، في تحول مفاجئ للصراع بينهما إلى نزاع مسلح.