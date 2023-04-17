كشف الفنان منير مكرم، عن بداية مشواره الفني، بأنه كان يسعى للدخول في مجال الإخراج، موضحًا أنه يُخرج لزملاءه وهو في المرحلة الثانوية، وكان يريد الالتحاق بمعهد التمثيل ولكن والده رفض.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «المنسي»، المذاع على قناة «هي»، مساء الأحد، أنه التحق بكلية الحقوق وعند ذهابه لاستلام شهادة التخرج، قادته الصدفة أمام المسرح المتجول بمنطقة وسط البلد والذي يتنقل في الأقاليم وعُرض عليه الانضمام للمساعدة بالإخراج وعمل لمدة 9 سنوات مخرج منفذ.

وتابع أنه شارك في أحد الأدوار خلال البروفات الخاصة بالعمل، إلى أن جاء يوم العرض قام بالدور ونال إعجاب زملائه المشاركين بالمسرحية ومن بينهم الدكتور أشرف زكي والدكتور طارق لطفي والنجم السوري فراس إبراهيم.

واستكمل حديثه قائلًا: «قلت للفنان أشرف زكي أنا مش عايز أمثل، قالي وهو في حد لاقي تمثيل فكانت الصدفة البحتة إني أمثل ويبقى الاتجاه بتاعي في التمثيل»- على حد تعبيره.