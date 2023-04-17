شيرين رضا عن إمكانية عودتها لـ عمرو دياب: الصداقة أنسب لنا دلوقتي

أكدت الفنانة شيرين رضا، أن الغيرة ليست سبب في فشل علاقاتها وأنها هي المتسبب الرئيسي لفشل علاقتها، متابعة "أعتقد أني سبب فشل كل علاقاتي العاطفية".

وقالت، خلال لقاء لبرنامج "أنا والقناع"، عبر قناة "الحياة"، إنها تري أن الغيرة شعور سام، متابعة "أنا مش بحب الغيرة، ومش بصدقها، وهي شعور سام، وعلاقتي باظت من تصرفات مش من الغيرة".

وأوضحت أن الأغنية الأفضل لعمرو دياب هي "تملي معاك"، متابعة "لسة بسمع أغاني عمرو دياب وأنا وبنتي بنحب أغانيه خصوصا أغنية تملي معاك".

وعن فكرة رجوعها وعودتها مرة أخرى لعمرو دياب؛ قالت "لا مفكرتش أرجع والأنسب الصداقة، وأنا طبيعتي لما بمشي مبعرفش أبص ورايا، مؤكدة أنها متصالحة مع نفسها ولكن لا تحب تتذكر أخطاء الماضي، متابعة "ما بلاش نتكلم في الماضي".