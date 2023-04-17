هيئة النقل البريطانية: إغلاق وتحويل مسارات بعض الطرق خلال تتويج الملك تشارلز الثالث

قالت هيئة النقل في لندن، إن عطلة نهاية الأسبوع من 6 إلى 8 مايو، التي ستشهد تتويج الملك تشارلز الثالث، سيتم خلالها إغلاق طرق على نطاق واسع، وتحويل العديد من خطوط الحافلات أو ستنتهي الخطوط مبكرًا حول وستمنستر بوسط لندن، التي من المتوقع أن تشهد توافد الكثير من الحشود.

وأكدت الهيئة أن وسائل النقل العامة وخدمات المترو ستعمل كالمعتاد، مضيفة أن بعض المحطات ستكون للخروج فقط ولن يسمح فيها بالدخول، وقد يكون الانتظار في الطابور ضروريًا للتعامل مع الحشود الضخمة، وفق صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية.

وأوضحت الهيئة أن العمل سيكون وفق خط سير الموكب الملكي، مشيرة إلى أن بعض المحطات قد تضطر إلى الإغلاق مؤقتًا.

يذكر أنه خلال اليوبيل البلاتيني للملكة اليزابيث في يونيو الماضي، تم إغلاق محطات مترو أنفاق وستمنستر وسانت جيمس بارك وهايد بارك كورنر في أوقات الذروة وأصبحت محطة جرين بارك "للخروج فقط" للمساعدة في السيطرة على الحشود.

ومن المقرر أن يمتد إغلاق الطرق من ميدان ترافالجار وتشارينج كروس وإمبانكمنت غربًا إلى هايد بارك كورنر وجنوبًا إلى شارع فيكتوريا، ومن المتوقع أيضًا إغلاق شارع ستراند وتشارينج كروس رود.

وكشفت الصحيفة أنه من المتوقع أن يتواجد 50 ألف شخص يوميًا في هايد بارك لمشاهدة موكب التتويج، وحفل وندسور كاسل في اليوم التالي، على شاشات عملاقة.

كما سيتم إغلاق جزء كبير من الطريق داخل العاصمة في 22 و 23 أبريل في عطلة نهاية الأسبوع بسبب ماراثون لندن.