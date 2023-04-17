منير مكرم: عادل إمام له الفضل في شهرة برنامج إديني عقلك

قال الفنان منير مكرم، إن الزعيم عادل إمام له الفضل في شهرة برنامج «إديني عقلك» الذي كان يقدمه بمشاركة الفنان حسين المملوك.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «المنسي»، على قناة «هي»، وعرضت مساء الأحد، قائلًا: «الأستاذ عادل إمام طلع في برنامج على التلفزيون وقال أنا الجماعة بتوع برنامج اديني عقلك مكرم وحسين بيضحكوني جامد، فمصر كلها والوطن العربي كانوا عايزين يشوفوا إيه اللي بيضحكه».

وأضاف أن الفنان عادل إمام له فضل آخر على البرنامج، وذلك بعد توثيقه لبرنامج إديني عقلك في فيلمه «التجربة الدنماركية»، وقد كانت المرة الأولي من نوعها لتوثيق برنامج كاميرا خفية في فيلم سينمائي في العالم.

ولفت إلى أنه التقى مع المخرج علي العسال، وعرض عليه تقديم دور مذيع، وسُجلت حلقة واحدة لكن لم يستكمل البرنامج، وتم عرضها بعدها بعام، موضحًا أن العسال طلبه مرة أخرى لعمل برنامج إديني عقلك واستمر لمدة 12 عامًا.

يذكر أن برنامج إديني عقلك يعتبر من برامج الكاميرا الخفية، والذي بدأ عرضه في التسعينات، وقدّمه الفنانان منير مكرم وحسين المملوك، ومن إخراج علي العسال.