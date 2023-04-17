قال السيناريست تامر حبيب، إنه توقف عن كتابة أعمال فنية لبعض الوقت، بسبب إصابته بحالة اكتئاب.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «حبر سري» الذي تُقدمه الإعلامية أسما إبراهيم، عبر شاشة «القاهرة والناس»، وعُرضت مساء الأحد، أنه لا ينوي اعتزال الكتابة في الوقت الحالي، لكنّه يتفقد الشغف في الوقت الحالي.

وتابع: «بسخن وبغير لما ألاقي حاجة تستفزني من شغل الزملاء فعتملي غيرة صحية»، موضحا أنّه شعر بالغيرة من مسلسل الهرشة السابعة.

واستطرد: «المسلسل ده بيتكلم في حتتي وهي مشاكل الأزواج.. أنا بحب الحتة دي جدا علشان أهدّي النفوس.. العمل ده كنت أحب أكون أنا اللي كاتبه».

ولفت إلى أن المسلسل أعطاه طاقة إيجابية كبيرة تجعله يرغب في العودة للكتابة، موضحا أنه يحتفظ بأفكار يرغب في كتابتها في الفترة المقبلة.

