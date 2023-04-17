السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

ضبط عنصرين إجراميين بحوزتهما 220 طربة حشيش في الإسكندرية

مقتل طالب وإصابة آخر في مشاجرة بين عائلتين بقنا

مصرع وإصابة 2 بحادث في البحيرة

ضبط 3 متهمين في واقعة التعدي على الطاقم الطبي بمستشفى سمنود في الغربية