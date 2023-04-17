السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

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ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.