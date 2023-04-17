 السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة - بوابة الشروق
الإثنين 17 أبريل 2023 10:22 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد قرار مالك نادي بيراميدز بإيقاف الاستثمار في مصر؟
النتـائـج تصويت

السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

مصطفى المنشاوي
نشر في: الإثنين 17 أبريل 2023 - 10:04 م | آخر تحديث: الإثنين 17 أبريل 2023 - 10:04 م

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

صرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك