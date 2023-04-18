الجيش السوداني: إنهاء إلحاق وانتداب ضباط القوات المسلحة العاملين بقوات الدعم السريع السابقة

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أعلنت القوات المسلحة السودانية، في بيان اليوم الإثنين، أن القائد العام للقوات المسلحة السودانية ألغى نقل ونهي إلحاق وانتداب ضباط القوات المسلحة العاملين بقوات الدعم السريع (السابقة).

وقالت القوات المسلحة السودانية، في بيان على الحساب الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر": "القائد العام يلغي نقل، وينهي إلحاق وانتداب ضباط القوات المسلحة العاملين بقوات الدعم السريع (السابقة)".

وفي تغريدة منفصلة، قال بيان آخر:" بالإشارة لقرارات القائد العام للقوات المسلحة الخاصة بتنظيم عمل ضباط القوات المسلحة بقوات الدعم السريع السابقة وما يترتب عليها، أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان قرارين".

وأضاف البيان:" القرار الأول: إنهاء إلحاق وانتداب ضباط الجيش العاملين بقوات الدعم السريع السابقة اعتبارا من اليوم، ويبلغوا لإدارات شئون الضباط المختصة لاستلام التعليمات الأخيرة".

وتابع: "ينص القرار الثاني على إلغاء نقل ضباط الجيش العاملين بقوات الدعم السريع السابقة اعتبارا من اليوم، ويبلغوا إلى إدارات شئون الضباط المختلفة لاستلام التعليمات الأخيرة".