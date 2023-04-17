 شيرين رضا: الست كائن ساذج والرجل مخادع.. وحريتي انتصار للمرأة (فيديو) - بوابة الشروق
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شيرين رضا: الست كائن ساذج والرجل مخادع.. وحريتي انتصار للمرأة (فيديو)

بسنت حسين
نشر في: الإثنين 17 أبريل 2023 - 2:00 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 أبريل 2023 - 2:00 ص

قالت الفنانة شيرين رضا، إن الرجل كائن مخادع في المجتمع، أما المرأة فهي كائن ساذج.

وأضافت خلال مقابلة مع برنامج «أنا والقناع» عبر قناة «الحياة»، وعُرضت مساء الأحد، أن حريتها هي بمثابة انتصار، لافتة إلى أنها تنصر حرية المرأة بعيدًا عن نظرة المجتمع الخاطئة.

وتابعت: «حريتي انتصار لحرية المرأة .. وبحب انتصر على رؤية الناس للمرأة في المجتمع .. ممكن يكون المرأة عندها حرية ومتستخدمهاش علشان المجتمع».

وأكدت أن تجربتها الزوجية وعائلتها علمتها كل شيء، معقبة: «تجاربي الزوجية علمتني كل حاجة وأعرف أكون مسئولة».

وتابعت: «الست كائن ساذج.. وكلنا عارفين.. ومش بعفي الست من المسئولية.. لأن الست مش بتكون عايزة تصدق خداع الراجل، وبتعدي بمزاجها».

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