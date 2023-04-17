 دراسة: نحو 21% من البالغين في الولايات المتحدة يعانون من آلام مزمنة - بوابة الشروق
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دراسة: نحو 21% من البالغين في الولايات المتحدة يعانون من آلام مزمنة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 17 أبريل 2023 - 3:15 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 أبريل 2023 - 3:15 ص

كشفت دراسة حديثة أجراها "المركز الوطني الأمريكي للوقاية من الإصابات والمكافحة" عن أن ما يقرب من 20,9% من البالغين في الولايات المتحدة عانوا من آلام مزمنة خلال عام 2021.
استخدم الفريق البحثي بيانات من مسح أجري عن الصحة الوطنية خلال الفترة من 2019 إلى 2021، لتقديم تقديرات محدثة عن انتشار الألم المزمن والألم المزمن عالي التأثير بين البالغين في الولايات المتحدة وداخل المجموعات الفرعية السكانية المختلفة.
ووجد الباحثون أن 20.9% من البالغين في الولايات المتحدة عانوا من آلام مزمنة خلال عام 2021، وهو ما يعادل حوالي 51.6 مليون شخص.
بالإضافة إلى ذلك، أفاد 6.9% من البالغين بأنهم يعانون من آلام مزمنة شديدة التأثير، ما يعني أن حياتهم اليومية تأثرت بشكل كبير بآلامهم، وهذا يُتَرجم إلى ما يقرب من 17.1 مليون شخص.

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