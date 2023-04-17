ابنة السياسي الفرنسي جان ماري لوبان: والدي بخير بعد نقله إلى المستشفى

صرحت مارين لوبان، ابنة مؤسس الجبهة الوطنية اليمينية المتطرفة في فرنسا جان ماري لوبان اليوم الأحد، بأن والدها بخير بعد نقله أمس السبت إلى المستشفى بسبب حالة طبية طارئة.

وقالت لبرنامج لو جراند جوري لراديو وتليفزيون "آر تي إل" اليوم الأحد، إنه "بخير"، قائلة إنه لا يوجد ما يستدعي للقلق.

وقالت إن والدها (95 عاما تقريبا) يحتاج إلى الإقامة في المستشفى بين الحين والآخر، مضيفة أنها لم تزره بعد، لكنها سوف تفعل ذلك قريبا.

وكتبت مجلة "لو بوان" الأسبوعية الفرنسية، أن السياسي البالغ من العمر 94 عاما اشتكى فجأة من الإرهاق الشديد يوم أمس السبت في منزله في بلدة رويل-مالميزون غربي باريس.

وذكرت المجلة نقلا عن صديق للسياسي المخضرم ومصادر أخرى لم تسمها أن سبب دخوله المستشفى قد يكون مشاكل في القلب.

كما أفادت قناة "بي إف إم تي في" الإخبارية وصحيفة "لو فيجارو" عن دخول جان ماري لوبان إلى مستشفى في باريس. ووفقا لـ"بي إف إم تي في"، فإن الأطباء يقيمون حالته الصحية على أنها "خطيرة".

وزادت إقامته في المستشفى في السنوات القليلة الماضية. وفي فبراير عام 2022، تم نقله إلى المستشفى بعد إصابته بسكتة دماغية خفيفة، ودخل المستشفى بنهاية سبتمبر عام 2018 بسبب حمى استمرت لأسابيع، ودخلها في يونيو من نفس العام لمضاعفات رئوية خطيرة.

وعلى الرغم من تقدمه في السن وتقاعده عن العمل السياسي النشط منذ سنوات، لا يزال جان ماري لوبان يتمتع بنفوذ في اليمين الفرنسي.

وشارك في تأسيس الجبهة الوطنية في عام 1972 وقادها لما يقرب من أربعة عقود.

وخلال ذلك الوقت، حول الحزب من مجموعة منشقة لليمين المتطرف إلى قوة سياسية يتم أخذها في الاعتبار، حيث كان يلهب المشاعر ضد المهاجرين بشكل خاص باستفزازات شديدة.

وتولت ابنته مارين لوبان رئاسة الحزب منه في عام 2011، وغيرت الاسم إلى التجمع الوطني وتحاول منذ ذلك الحين أن يكون الحزب قابل للحصول على أصوات انتخابية من خلال تبني نهج أكثر اعتدالا لتوسيع جاذبية الحزب الذي كان هامشيا في يوم من الأيام.

وانفصلت اليمينية الشعبوية سياسيا عن والدها بعد أن قام باحباط استراتيجيتها مرارا وتكرارا. وأخيرا أقصت الجبهة الوطنية جان ماري لوبان في عام 2015 لتعليقاته المتكررة التي قللت من أهمية الهولوكوست.

ورد جان ماري لوبان بمرارة، متهما ابنته بـ"الخيانة" وخاض معها نزاعا علنيا طويلا.