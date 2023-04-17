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كهربا يتوج بجائزة أفضل لاعب في مباراة الأهلي وسموحة

كريم صلاح
نشر في: الإثنين 17 أبريل 2023 - 11:25 م | آخر تحديث: الإثنين 17 أبريل 2023 - 11:25 م

توج محمود عبد المنعم «كهربا» مهاجم النادي الأهلي، بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه وسموحة، التي أقيمت مساء الإثنين ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الأهلي قد حقق فوزًا ثمينًا بهدفين دون رد على نظيره سموحة، في المباراة التي أقيمت على ستاد برج العرب مساء الإثنين، في إطار منافسات الجولة الـ 26 من الدوري الممتاز.

وحصل محمود كهربا على جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه الأهلي وسموحة، وذلك بعد تسجيله هدفا للفريق الأحمر خلال أحداث المباراة التي أقيمت مساء الإثنين.

وفي سياق متصل، سيواجه فريق الأهلي نظيره الرجاء المغربي يوم السبت القادم، على ستاد القاهرة الدولي، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.


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