إضراب الأطباء في بريطانيا يؤدي إلى إلغاء أكثر من 195 ألف موعد

كشفت بيانات هيئة الصحة الوطنية البريطانية اليوم الإثنين، أن إضراب الأطباء الشبان في إنجلترا الذي استمر لمدة أربعة أيام الأسبوع الماضي أدى إلى إلغاء أكثر من 195 ألف موعد، وأن الذي دفع ثمنه هم المرضى، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.



وقال بيان للهيئة صدر اليوم الإثنين، إنه في ذروة الإضراب لم يكن نحو 27 ألفا و361 موظفا على جدول العمل.



ونقلت بلومبرج عن ستيفن بويس مدير الهيئة قوله، إنه من المرجح أن يكون مجموع المواعيد الملغاة أقل من الواقع لأن المستشفيات لم تعيد جميع البيانات الخاصة بالقوى العاملة، علاوة على أن بعض المناطق تجنبت حجز مواعيد طيلة أيام الإضراب.



ويعني الاضطراب الجديد أن نحو نصف مليون موعد أعيد جدولتها في غضون الأشهر الخمسة الماضية بسبب الإضرابات، مما يزيد الضغط على حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك لحل سلسلة من النزاعات -بسبب الأجور إلى حد كبير- مع الممرضات وعمال الإسعاف والأطباء.



وقال بويس: "أصبح الأمر أكثر صعوبة بشكل متزايد وسيزداد تأثيره على المرضى والموظفين على حد سواء، كل موعد من المواعيد الـ195 ألف المؤجلة له تأثير على حياة الأفراد وأسرهم ويخلق مزيدا من الضغط على الخدمات وعلى العمالة المجهدة بالفعل".



وبدت حكومة سوناك الشهر الماضي جاهزة لوقف موجة من الإضرابات المهنية التي أصابت المدارس والسكك الحديدية والمستشفيات.



ولكن إضراب الأطباء لمدة 96 ساعة أعاد الاضطرابات المهنية إلى الواجهة مرة أخرى في وقت تستعد فيه الحكومة لإجراء مجموعة من الانتخابات المحلية في الرابع من مايو المقبل.