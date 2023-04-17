من المقرر أن يلقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الاثنين، كلمة لأول مرة منذ إقرار إصلاح قانون المعاشات المثير للجدل، وذلك في الوقت الذي يواجه فيه تحذيرات من أن الأزمة السياسية والاجتماعية الناجمة عن الإصلاحات لم تنته بعد.

وكان ماكرون قد وقع على التشريع أمس الأول السبت، بعد ساعات من تغيير إقرار المحكمة الدستورية بصحة تغيير سن التقاعد من 62 إلى 64، ما أثار اتهامات بأن ماكرون كان يقوم بتهريب القانون خلال الليل.

وذكرت قناة فرانس 24، أنه بعد 3 أشهر من الاحتجاجات والإضرابات، تعهد اليسار والنقابات بعدم الاستسلام، وحذروا من مظاهرات حاشدة في يوم عيد العمال في الأول من مايو.

وقد أظهرت استطلاعات الرأي أن أغلبية من الفرنسيين مازالت تعارض الإصلاحات، التي مررتها الحكومة في البرلمان باستخدام آلية مثيرة للجدل تتيح التصديق على الإصلاحات بدون إجراء تصويت.

وقالت مصادر رئاسية إنه من المتوقع أن يدلي ماكرون بالكلمة الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي، حيث قال المتحدث باسم الحكومة اوليفر فيران أمس الأول السبت إن الخطاب سوف يحمل روح" التهدئة".