 زيلينسكي: كييف تستعد للاجتماع المقبل في إطار صيغة «رامشتاين» - بوابة الشروق
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زيلينسكي: كييف تستعد للاجتماع المقبل في إطار صيغة «رامشتاين»

د ب أ
نشر في: الإثنين 17 أبريل 2023 - 10:35 م | آخر تحديث: الإثنين 17 أبريل 2023 - 10:35 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إن قادة أوكرانيا يستعدون للاجتماع المقبل في إطار ما يسمى بصيغة "رامشتاين" بشأن إمدادات شحنات الأسلحة لبلاده.

وأضاف زيلينسكي في كلمته المسائية عبر تقنية الفيديو: "أجريت محادثات تحضيرية، ونتوقع اتخاذ قرارات قوية تتناسب مع آفاق ما يجري في ساحة المعركة".

وتحدث زيلينسكي أيضا عن "آفاق طموحة للغاية ، نعتزم التعامل معها بأفضل ما في مقدورنا".

يشار إلى أن الاجتماعات الشهرية لداعمي أوكرانيا في إطار ما يسمى بصيغة رامشتاين ، التي سميت كذلك على اسم الاجتماع الأول الذي عقد في قاعدة رامشتاين الأمريكية في ألمانيا ، تتعلق بالدعم العسكري والمدني لأوكرانيا في حربها ضد روسيا.

وبعد عقد اجتماعات في مواقع مختلفة في غضون الأشهر الماضية ، جاء دور رامشتاين مرة أخرى هذه المرة في 21 أبريل الجاري.

ومن المرجح أن يكون إمداد أوكرانيا بالذخيرة هو أحد الموضوعات الرئيسية في الاجتماع المقبل.  وتحدث زيلينسكي عن هذا الموضوع مع قادة القوات المسلحة الأوكرانية اليوم الاثنين، ولم تتم مناقشة الإمداد فقط ، "ولكن أيضا كل ما يتعلق بالإنتاج - سواء عن طريق الدولة أم الشركات الخاصة".


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