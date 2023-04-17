شوقي علام: ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل في 4 حالات فقط

أكد مفتي مصر الدكتور شوقي علام أن ميراث المرأة في الشرع الإسلامي على النصف من ميراث الرجل في 4 حالات فقط ولم يجعله الله عاما.



وقال خلال استضافته ببرنامج «كل يوم فتوى»، تقديم الإعلامي حمدي رزق، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، إن أول حالة عندما يتوفى شخص ولديه ولد وبنت، والأم السدس، وثاني حالة هي وفاة شخص ولديه أبناء متوفيين ولكن تركوا أبنائهم «الأحفاد» للشخص الأول، يرث الذكر مثل حظ الأنثى في حالة وجودها.

وتابع الحالة الثالثة الأخت الشقيقة مع الأخ الشقيق ترث نصف نصيبه من الميراث، والحالة الرابعة هي الأخ لأب مع الأخت لأب في حال اجتماعهم يرث الذكور ضعف حال الأنثيين، ما عدا ذلك فالمرأة ورثها إما أكثر وإما مساوية وإما ليست على نصف، وإما حاجبة للرجل.

ونوه بأنه لا يجب تصدير أن المرأة ترث أقل من الرجل في قضية المواريث.

