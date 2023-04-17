شوقي علام: لا ينبغي للإنسان قصد حرمان بعض الورثة من تركته بعد الوفاة

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن الإنسان له مُطلق الحرية في التصرف بأمواله في حياته كيفما يشاء، موضحًا أن من حقه يهب لمن يشاء ويبيع ويتصدق وفقا لما معمول به شرعً من عقود وله أن يتصرف في بعض من ماله عن طريق الوصية فيما بعد الوفاة لبعض الناس.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «كل يوم فتوى»، تقديم الإعلامي حمدي رزق، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الأحد، أن التركة تُوزع على النحو التالي: إخراج مايلزم من نفقات لتجهيز الميت حتى يوارى تحت التراب، ثم تسديد الديون، ثم من بعد ذلك إعطاء المُوصي لهم في حدود ثلث التركة أو أقل بعد مايبقى من التجهيز والديون.

وبسؤاله عن الحكم فيما يخص الأشخاص الذين يهبون لبناتهم التركة كاملة دون أشقائهم، بقصد حرمانهم من الميراث؟، أجاب: «أن الأحكام لا تُبنى على القصود، ولكن تُبنى ما ظهر في إطار العقود الموجودة طالما صحيحة وسليمة وتنقل الملكيات، لافتًا إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يقصد حرمان أحد، وإن قصد فقد ارتكب إثمًا».

وأكد أن الإنسان له حرية التصرف في أمواله بشرط عدم قصد حرمان بعض الورثة من التركة بعد وفاته.