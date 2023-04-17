الرئيس الألماني: ميركل سياسية لا مثيل لها قادت البلاد بنجاح عبر أزمات عديدة

أشاد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير بالمستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل، ووصفها بأنها "سياسية لا مثيل لها" قادت ألمانيا بنجاح عبر العديد من الأزمات.



وخلال مراسم تسليمه لميركل إصدارا خاصا من وسام الاستحقاق "الصليب الأكبر" لجمهورية ألمانيا الاتحادية، قال شتاينماير مساء اليوم الإثنين، موجها حديثه لها:" ساعدتم بلادنا على تحقيق نجاح اقتصادي من جديد في ظل تحديات غير مسبوقة على الإطلاق".



وأضاف شتاينماير، أنه مسرور لتكريمها على هذا النحو، وقال إن "المستشارة تستحق التكريم على فترة ولايتكم الطويلة بشكل غير معتاد وعلى المسار الاستثنائي لحياتكم السياسية الذي استخدمتم فيه تجربة الديكتاتورية (ميركل عاشت في ألمانيا الشرقية السابقة) من أجل تعزيز الديمقراطية بشكل مقنع".



ومنح شتاينماير ميركل أعلى وسام ممكن تقدمه جمهورية ألمانيا الاتحادية، ولم يحصل على هذا التكريم من مستشاري ألمانيا إلى جانب ميركل سوى المستشارين الراحلين كونراد اديناور وهيلموت كول، وهؤلاء الثلاثة هم المستشارون الذين قضوا أطول فترة في هذا المنصب في تاريخ ألمانيا، وكانت ميركل شغلت هذا المنصب في الفترة بين عامي 2005 و2021.



ولا يوجد أعلى من الصليب الأكبر من وسام الاستحقاق سوى المستوى الخاص من الصليب الأكبر والذي يحصل عليه كل رئيس لألمانيا تلقائيا مع توليه مهام منصبه، وبخلاف ذلك يتم منحه فقط لرؤساء الدول الأجانب.



وتابع شتاينماير موجها حديثه إلى ميركل:" خدمتم ألمانيا على مدار 16 عاما بطموح وذكاء وحماس، عملتم على مدار 16 عاما من أجل الحرية والديمقراطية من أجل بلادنا ورفاهية شعبنا، وذلك بلا كلل وأحيانا كنتم تصلون في ذلك إلى أقصى قدر احتمالكم الجسدي".



وأشار شتاينماير، إلى أن فترة ولاية ميركل تخللها تتابع أزمات ومواقف استثنائية وأحيانا كانت تتداخل مع بعضها البعض.



وأعرب عن اعتقاده بأنه ليس الكثير من الدول تمكنت من اجتياز هذه المرحلة " بالشكل الجيد الذي فعلته جمهورية ألمانيا الاتحادية".



وشارك في حفل الافتتاح المستشار الحالي أولاف شولتس الذي خلف ميركل في منصب المستشارية.



وأمكن لميركل دعوة 20 شخصا لحضور حفل التكريم المحدود الذي تضمن مأدبة عشاء، وتضم قائمة المدعوين - إلى جانب أفراد من عائلة ميركل - العديد من الرفقاء السياسيين، من بينهم رؤساء سابقون لديوان المستشارية؛ توماس دي ميزير ورونالد بوفالا وبيتر ألتماير وهيلجه براون (جميعهم من الحزب المسيحي الديمقراطي).



كما يحضر الحفل أول نائب لها خلال توليها المستشارية، فرانتس مونتفيرينج (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، والمتحدث باسم حكوماتها شتيفن زايبرت، وأوثق موظفيها بياته بومان وإيفا كريستيانزن.