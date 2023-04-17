وزيرة الهجرة: غلق الحدود والمطار في السودان معوق ضخم جدا

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة، إن السودان يضم 5 آلاف طالب مصري، مشيرة إلى أن «معظمهم منضمون لمرحلة التعليم الجامعي».

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الاثنين، أن «هناك ألف طالب ويزيد من ضمن بعثة تعليمية، إضافة إلى 21 طالبًا يدرسون بالثانوية العامة، وعدد من الطلاب في المراحل الدراسية المختلفة».

وأشارت إلى أن العديد من الطلاب عادوا إلى مصر قبل اندلاع الاشتباكات؛ بسبب إغلاق جامعاتهم ومدارسهم في رمضان وعيد الفطر، منوهة بأن بعض الطلاب متواجدون في الخرطوم بسبب امتحاناتهم.

وأكدت أن هناك تواصلًا على مدار الساعة مع الجالية من خلال العديد من الوسائل والمحاور، مضيفة: «المنصة الخاصة بطلبة الدارسين التابعة للوزارة، تتواصل مع كل الطلبة ونجمعهم في مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي».

ولفتت إلى عقد اجتماع عبر تطبيق زووم مع ما يزيد عن 100 طالب وطالبة في السودان، للتعرف على أماكن تواجدهم بالتقديرات الدقيقة، وعناوينهم وهواتفهم.

وأكملت: «المشكلة الأساسية في الوقت الحالي أن المطار والحدود مغلقة بالإضافة للعمليات العسكرية، معوق ضخم جدا، ونسعى في المرحلة الحالية تحديد أماكن تواجد المصريين في السودان».