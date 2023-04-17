 غلق وتشميع 17 منشأة طبية تدار بدون ترخيص فى الغربية - بوابة الشروق
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غلق وتشميع 17 منشأة طبية تدار بدون ترخيص فى الغربية

علاء شبل
نشر في: الإثنين 17 أبريل 2023 - 1:44 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 أبريل 2023 - 1:44 ص

تمكنت حملة لمديرية الصحة بالغربية من إغلاق 17 منشأة طبية خاصة تدار بدون ترخيص، ولا تتوافر بها أى اشتراطات صحية، مما يعرض المرضى للخطر الداهم، ومخالفتها لسياسات مكافحة العدوى، وقانون البيئة، مع عدم اتخاذ الإجراءات الاحترازية، مما يؤدى إلى انتشار العدوى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

كان الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بالغربية قد وجه بتكثيف الحملات على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بنطاق المحافظة، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين، حيث تم المرور على المنشأت طبية، وتم تحرير 17 محضرا لمنشآت طبية مخالفة وإعطاء ترخيص إلى 24 منشأة طبية خاصة.

وقال الدكتور الهيثم عبد الحافظ مدير إدارة العلاج الحر، إنه تم تشكيل لجان من إدارة العلاج الحر بالإدارات الصحية، للمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة"، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

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