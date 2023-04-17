المفوضية الأوروبية تتبنى قواعد جديدة للحد من استهلاك الأجهزة الكهربائية للطاقة

تبنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، قواعد جديدة للحد من استهلاك الأجهزة الكهربائية، مثل الغسالات والتليفزيونات، للطاقة عندما تكون هذه الأجهزة في وضعية الاستعداد.



ومن المتوقع أن توفر هذه القواعد أربعة تيرابايت/ساعة من الطاقة سنويا بحلول عام 2030، بما يوازي ضعف الاستهلاك السنوي للطاقة لدولة مالطة العضو بالاتحاد الأوروبي.



وذكرت المفوضية أن استهلاك الطاقة الذي سوف يتم ترشيده يمثل خفضا سنويا للانبعاثات يساوي 36ر1 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون.



وسوف تسري القواعد الجديدة، التي توفر للمستهلكين ما يقدر بـ530 مليون يورو (581 مليون دولار) سنويا بحلول عام 2030، أيضا على الأجهزة الكهربائية ذات الجهد المنخفض مثل السماعات اللاسلكية وأجهزة توجيه إشارات الانترنت (الراوتر).



وسوف تدخل هذه الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ بعد عشرين يوما من نشر الوثيقة القانونية الخاصة بها، وتمنح المصنعين فترة انتقالية تبلغ عامين قبل أن تصبح سارية المفعول بشكل كامل.