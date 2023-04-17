التنسيق الحضاري يفتتح معرض ذاكرة المدينة بالهناجر احتفالا باليوم العالمي للتراث



افتتح الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبو سعده، معرض ذاكرة المدينة عمارة وعمران القاهرة، في الفترة ١٨٨١ إلى ١٩٥٤، وهي فترة أعمال لجنة حفظ الآثار العربية والمجلس الأعلى للآثار، والذي يقام في الفترة من ١٦ إلى ١٨ أبريل ٢٠٢٣ بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا، تحت رعاية وزير الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني.

وأوضح رئيس الجهاز، أن فكرة المعرض تقوم على عرض مجموعة من الصور الفوتوغرافية القديمة والنادرة للمباني التي قامت لجنة حفظ الآثار العربية بحصرها بأمر من الخديوي توفيق لحفظ الآثار وترميمها والحفاظ على المحيط العمراني.

وأضاف أن المعرض يشمل على عدة أقسام منها التعريف بلحنة حفظ التراث والآثار وتشكيلها وأهم أعضائها ونتائج عمل اللجنة من رسومات واسكتشات، ويشمل القسم الثاني صورا للقاهرة التاريخية الذي تم تصويره من أعلى أسوار القلعة وأعلى مآذن القاهرة ما يوضح النسيج العمراني للقاهرة.

وذكر أنه تم عرض لأهم الشوارع مثل الجمالية والمعز وباب الوزير وسوق السلاح والحواري والأزقة بالقاهرة القديمة واستعراض الحياة اليومية والأسواق الشعبية للقاهرة القديمة وتأثرها بطبيعة العمران.

وأضاف أبو سعدة، أن دور الجهاز هو امتداد لدور هذه اللجنة حيث يوضح المعرض دور الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في الحفاظ على التراث العمراني والمعماري وجهوده في تسجيل التراث وترميمه ووضع حدود واشتراطات الحفاظ على المناطق ذات القيمه بالقاهرة الخديوية والتاريخية والمناطق التراثية ذات الطابع المعماري المتميز داخل القاهرة وخارجها وتسجيلها على خريطة القيمة.

ولفت إلى أن المعرض يعرض مجهودات الجهاز في الحفاظ على أحياء ميدان التحرير وشارع طلعت حرب وقصر النيل والألفي وعماد الدين والفلكي.

جدير بالذكر أنه حضر المعرض العديد من الشخصيات العامة، وقيادات وزارة الثقافة والمعماريين، ولفيف من الإعلاميين.