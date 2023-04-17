 محافظ أسوان: لا أحد فوق القانون.. وسيتم فصل المرافق العامة عن الأبراج المخالفة - بوابة الشروق
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محافظ أسوان: لا أحد فوق القانون.. وسيتم فصل المرافق العامة عن الأبراج المخالفة

حمادة بعزق
نشر في: الإثنين 17 أبريل 2023 - 8:41 م | آخر تحديث: الإثنين 17 أبريل 2023 - 8:41 م

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه لا أحد فوق القانون، وسيتم الحفاظ على هيبة الدولة وحق الشعب من المخالفين وأصحاب التعديات، حيث سيتم فصل كل المرافق العامة من كهرباء ومياه شرب وغاز طبيعي من أي مول، أو برج تجاري وسكني وإداري فيه مخالفات بناء بشكل غير قانوني.

جاء ذلك أثناء الجولة التفقدية المفاجئة لمحافظ أسوان لبرج ومول الأسيوطي بوسط مدينة أسوان بعد تعمده ببناء دور سادس مخالف على الرغم من رفض التصالح معه على الدور الخامس المخالف أيضًا لضوابط واشتراطات التصالح في مخالفات البناء.

ورافق المحافظ، خلال جولته، الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، والمهندس سيد مدني رئيس مركز ومدينة أسوان، بجانب مديري الصحة والبيئة وأمن المحافظة والمتابعة الميدانية.

وأعطى المحافظ، توجيهاته المشددة، بأن تتم أعمال هدم وإزالة الدور السادس المخالف على نفقة صاحب المول مع تحرير محاضر مخالفة تمهيداً لإحالته للنيابة العامة، وهو الذي يتوازى مع فصل المرافق العامة عن المول.

وكلف المحافظ، مديري الجهات التنفيذية بإصدار قرارات وقف التراخيص للأنشطة التي يضمها المول من عيادات ومراكز طبية ومعامل تحاليل وصيدليات.

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