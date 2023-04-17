 شيرين رضا: مقصرة في حق نفسي.. وحب الحيوانات غير مشروط - بوابة الشروق
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شيرين رضا: مقصرة في حق نفسي.. وحب الحيوانات غير مشروط

شيرين رضا
شيرين رضا
بسنت حسين
نشر في: الإثنين 17 أبريل 2023 - 7:07 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 أبريل 2023 - 7:07 ص

أكدت الفنانة شيرين رضا، أنها لا تخشى خسارة الأشخاص الذين لا يستحقونها.
وقالت، خلال لقاء لبرنامج "أنا والقناع"، عبر قناة "الحياة"، أن الأشخاص التي ترتاح في التعامل معهم هم من يستحقونها؛ قائلة "اللي بيفضل في حياتي الناس اللي مرتاحة معاهم ومش بحس أني لازم أمثل وأنا بتكلم معاهم".
وأوضحت أنها البشر يحبونها بسبب ولكن الحيوانات تحبها حب غير مشروط، قائلة، "بلاقي الحب في الحيوانات زي القطط مثلًا ؛ بيحبوني سواء أنا غنية أو تخينة حبهم من غير سبب وحب غير مشروط.. ولكن البشر بيحبوكي لسبب".
وأكدت أنها مقصرة في حق نفسها، متابعة، "أنا مقصرة في حق نفسي، ومش بدي نفسي حب كافي، ومش بحب أبص في المرايات".

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