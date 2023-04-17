طبيب في ألمانيا يعترف بالتقاط صور للنساء سرا في عيادته

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اعترف طبيب في ألمانيا بتصويره سرا لمريضات وعاملات أثناء ممارسة عمله في عيادته أو خلال تواجدهن في المرحاض.

وقال طبيب العظام اليوم الاثنين، في بيان تلاه فريق الدفاع خلال محاكمته أمام محكمة في منطقة شفاينفورت: "أشعر بالخجل الشديد من ذلك". وقال أحد محاميه إنه يعتذر للسيدات.

ولم يعلق دفاع المتهم (59 عاما) بعد على مزاعم المدعي العام بأن بعض النساء تعرضن للإيذاء الجنسي وأن إحداهن تعرضت للاغتصاب. وتفترض لائحة الاتهام ما مجموعه ثمانية ضحايا خلال الفترة من 2016/2017 حتى 2020.

ومن بين أمور أخرى، يُشتبه في أن الطبيب قام بتدليك أثداء المريضات أثناء الفحوصات، على الرغم من عدم وجود سبب طبي لذلك.

ويُشتبه في أنه صور امرأتين تعملان في عيادته بكاميرا خفية في مرحاض العاملين.

وقد يستمر طبيب العظام في ممارسة المهنة، لكن في الوقت الحالي لا يُسمح له بمعالجة النساء.

ومن المنتظر أن تستمر المحاكمة حتى مطلع مايو المقبل خلال أربع جلسات أخرى.