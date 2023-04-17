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مرتضى يهنيء رجال طائرة الزمالك بعد التتويج بالدوري

شريف أبوحمد
نشر في: الإثنين 17 أبريل 2023 - 4:23 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 أبريل 2023 - 4:23 ص

تقدم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بالتهنئة للفريق الأول للكرة الطائرة بالنادي، بعد الفوز ببطولة الدوري للمرة الثامنة والعشرين في تاريخه على حساب فريق الأهلي.

وأثنى رئيس نادي الزمالك على الأداء الرجولي للاعبي فريق الكرة الطائرة، وأشاد بالجهاز الفني والمجهود المبذول من الجميع من أجل نيل اللقب.

وتوج الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك بقلب الدوري للمرة الـ 28 في تاريخه بعد الفوز علي نظيره فريق الأهلي بنتيجة3-2 في المباراة ألتي أقيمت بينهما على صالة حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر في ثاني مباريات الدور النهائي لبطولة الدوري.


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