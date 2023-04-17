السويد تجري أكبر مناورة عسكرية خلال أكثر من 25 عاما

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أطلقت السويد، اليوم الاثنين، أكبر مناورة عسكرية لها خلال أكثر من 25 عاما.

وشارك جنود من السويد و13 دولة أخرى من بينها ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا والدول الاسكندنافية المجاورة في المناورة التي تحمل اسم "أورورا 23".

وجاء في بيان للقوات المسلحة السويدية أن أكثر من 26 ألف شخص سوف يشاركون في المناورات.

وتضم المناورات تدريبات جوية وبرية وبحرية، بمشاركة وحدات في جميع أنحاء السويد. وسوف تتركز المناورات بشكل أساسي في جنوب السويد وفي منطقة جوتلاند وحولها.

وتستهدف المناورات، التي تستمر حتى 11 مايو، التدريب على الأعمال القتالية البرية والجوية والبحرية للتصدي لهجوم على السويد.