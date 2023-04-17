 نساء من عصر النبوة (25).. سهلة بنت سهيل.. زوجة أبي حذيفة وابنة خطيب قريش وفصيحهم - بوابة الشروق
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نساء من عصر النبوة (25).. سهلة بنت سهيل.. زوجة أبي حذيفة وابنة خطيب قريش وفصيحهم

منال الوراقي
نشر في: الإثنين 17 أبريل 2023 - 2:22 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 أبريل 2023 - 2:22 ص

تعد سير الصالحات تربية عملية للنفوس، وغَرْس للفضائل، وتدريب على التجمل بالآداب الإنسانية في ميادين الخُلُق والرضا وطاعة الله؛ ذلك لأن التربية بالاقتداء من خير الأساليب التربوية؛ لصقل الطباع، وتهذيب المشاعر، والسير قدما على طريق التقوى والاستقامة.

وفي عصر الرسول محمد -صلى الله عليه وسلم- برزت قصص عشرات النساء في حياة نبي الأمة، ممن كان لهن أثر عظيم في عصرهن والعصور التي تلته، أفرد لهن المؤلف والمترجم السوري أحمد خليل جمعة كتاب "نساء في عصر النبوة" الصادر عن دار نشر ابن كثير، ليركز على دورهن وما جرى لهن من أحداث ترتبط بالدعوة الإسلامية وبالرسول.

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