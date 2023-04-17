عمران خان يعرب عن قلقه لمحكمة لاهور من القبض عليه خلال العيد

قال زعيم حزب حركة إنصاف الباكستاني، عمران خان للمحكمة العليا في لاهور، اليوم الاثنين، إنه يخشى من شن الحكومة عملية جديدة خلال عطلة عيد الفطر على مقر إقامته في حي زمان بارك، في محاولة لإلقاء القبض عليه.

وذكرت قناة جيو نيوز الباكستانية، أن رئيس الوزراء السابق عبر للمحكمة عن مخاوفه خلال جلسة استماع بشأن التماسه للحصول على تفاصيل الدعاوى المسجلة ضده في جميع أنحاء البلاد.

وقال محامي خان، سلمان سافدار، للمحكمة خلال الجلسة، إنه يتم استخدام آلة الدولة ضد موكله، وحث المحكمة على وقف تسجيل الدعاوى ضد زعيم حزب حركة الإنصاف.

وقال صفدر إن "العيد على الأبواب، والمحكمة ستكون في عطلة. وقد تفتح الشرطة خلال هذه الأيام جبهة أخرى في زمان بارك"، مضيفا أنه يجب عدم السماح للشرطة بتسجيل دعوى في غضون تلك الأيام.

وقال المحامي الآخر لخان، أنور منصور، إن مثل هذه الأعمال يتم استخدامها لوقف الانتخابات.

وقال المحامي إن "أي زعيم سياسي يتعرض للتهديد بإلقاء القبض عليه، لا يقوم بالذهاب إلى المواطنين"

كانت محكمة باكستانية قررت الشهر الماضي إطلاق سراح خان، بكفالة مالية في قضيتين يواجه فيهما تهما بالإرهاب، وأطيح به في أبريل عام 2022، عقب صدور مذكرة برلمانية بحقه بحجب الثقة.

وفي ظل سعيه للعودة إلى السلطة، يواجه خان عشرات القضايا القانونية المرفوعة ضده.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في أكتوبر المقبل.